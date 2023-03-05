Bursaspor tribünündeki posterler: İlgili kamu görevlileri açığa alındı

Amedspor’u ağırlayan Bursaspor taraftarlarının 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açmasında zaafı bulunan kamu görevlileri açığa alındı.

Bursaspor taraftarının açtığı posterler. (Twitter)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter’daki mesajı şöyle: “Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.”

Bursa’daki futbol müsabakasında,

futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.



Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 5, 2023

Bursaspor’la bugün oynanan karşılaşma öncesi ‘ırkçı provoskasyon’a maruz kaldığını bildiren Amedspor’un futbolcuları, maçın başlamasına bir saat kala sahada saldırıya uğradı.

Sahaya, bıçak dahil yaralayıcı cisimler ve patlayıcı gibi maddeler atılırken; Amedsporlu futbolcular yara aldı.

Maç bu yaşananlara rağmen devam ederken Bursaspor’un tribünlerinde, 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı eski istihbaratçı Mahmut Yıldırım’ın pankartı açılmıştı.