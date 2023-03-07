Buldan: Amed vardır, Amedspor vardır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye cevap vererek “Amed vardır, Amedspor vardır” dedi.

Pervin Buldan. Fotoğraf: HDP

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yse bugünkü grup toplantısında Bursaspor taraftarına ‘selam gönderip’ şunları söyledi: “Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor’dan bahsedilemeyecektir. Bursa’da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Diyarbakırspor’un Amedspor olarak nitelendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum, milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum.”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’sa grup toplantısında Bahçeli’ye cevap vererek Amedspor’a destek çıktı.

Buldan, şunları söyledi:

‘Kılıçdaroğlu’nu kutluyorum’

*Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kutluyorum, adaylığı hayırlı olsun diyorum. Derdimiz basit hesaplar değil. Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna ifade etmek isterim.

‘Örgütlü faşist bir saldırı’

*8 Mart’ı bu sene büyük bir felaketin gölgesinde karşılıyoruz. Hafta sonu Amedspor-Bursaspor maçında örgütlü, faşist bir saldırıya ülkece tanık olduk. Sahada ırkçı gruplar tarafından tribünlerde sergilenen resimler bu saldırının arkasında kimlerin olduğunu bizlere çok net olarak göstermiştir. Ben buradan Amedspor oyuncularına, yönetimine, taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amedspor yalnız değildir.

‘Seçimde gideceksiniz’

*Hükümetin küçük ortağı bu kürsüde biraz önce yaptığı konuşmada ırkçı saldırılara, 90’ların karanlık çetelerine bir kez daha sahip çıktı. Amed yok dedi, Amedspor yok dedi. Amed vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor vardır, var olmaya devam edecektir. Amedspor gol atmaya devam edecektir. Olmayacak olanlar sizlersiniz. Bu seçimde gidecek olan sizlersiniz.