Bursaspor PFDK’ye sevk edildi; Amedspor ‘basit ve yetersiz’ buldu

Bursaspor Kulübü ve bazı kulüp görevlileri, Amedspor’a saldırılar gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.

Bursaspor Kulübü ve yöneticileri bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Gerekçe ‘saha olayları, çirkin tezahüratlar, saldırı ve talimatlara aykırı davranışlar.’

Maçın iptalini ve hükmen galip sayılmayı talep eden Amedspor yönetimi olup bitenlerin ‘basit bir sevkle’ geçiştirilmesine isyan ederek Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

Oyuncularımızın teknik ekibimizin canını yuka sayıp göz göre göre maçı oynattınız ve tribünlerden açılan ırkçı faşist pankartlara ve sahaya atılan maddelere karşı sustunuz biz bunu kabul etmiyoruz SUSMUYORUZ.



İSTİFA EDECEKSİNİZ @TFF_Org#tffistifa — AMED SK (@AmedsporSK) March 7, 2023