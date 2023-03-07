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Yaramazlara biraz batar!

Bursaspor PFDK’ye sevk edildi; Amedspor ‘basit ve yetersiz’ buldu

Bursaspor Kulübü ve bazı kulüp görevlileri, Amedspor’a saldırılar gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.


Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınanların tümü serbest bırakılmıştı.

Bursaspor Kulübü ve yöneticileri bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Gerekçe ‘saha olayları, çirkin tezahüratlar, saldırı ve talimatlara aykırı davranışlar.’

Maçın iptalini ve hükmen galip sayılmayı talep eden Amedspor yönetimi olup bitenlerin ‘basit bir sevkle’ geçiştirilmesine isyan ederek Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

Bahçeli selam göndermişti: Amedspor’a saldırıda gözaltına alınanların tümü serbest

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Amedspor’a saldırıda gözaltı sayısı dokuza çıktı: Üçü özel güvenlik görevlisi

Bursaspor-Amedspor maçı: Yedi gözaltı, üç soruşturma

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