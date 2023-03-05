Saldırıya uğrayan Amedspor kalecisi: Stad da yıkılsa futbol oynamaya devam edeceğiz

Bursaspor maçında saldırıya uğrayan Amedspor kalecisi Cantuğ Temel, “Stad da yıkılsa biz futbol oynamaya devam edeceğiz” dedi.

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Bugün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Maç başlangıcında ve ilerleyen dakikalarda Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’in başına iki kez sert cisim isabet etmişti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Temel oynamaya devam etmişti. Hakem bunlara karşın maça ara vermezken taraftarların saldırısı da sürmüştü.

‘Güzel futbol izletmeye çalışacağız‘

Temel, maçtan sonra Instagram’da yayınladığı açıklamada şunları dedi: “Futbolla alakası olmayan bir ortamda güzel bir mücadele verdik. Camiamızı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolundayız, bu yolda böyle küçük taşlara takılabiliriz. Mermi de atılsa, bıçak da atılsa, stad da yıkılsa biz futbol oynamaya devam edeceğiz.

Ülkemizin zor günler geçirdiği bu zamanda insanları sevindirmeye, güzel futbol izletmeye çalışacağız. O kadar cisim atıldı ama beni en çok yaralayan üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim oldu. Milliyetçilik yapacağım derken ülkesinin değerlerini yerlere fırlatması bir polis çocuğu olarak beni çok yaraladı.

Amedsporlu olan olmayan, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederim. Bugün ikinci Göztepe-Altay olayı yaşanabilirdi. Oynadığımız maçın durdurulması için sanırım bizim de ağır yaralar almamız gerekiyordu. Herkesten ricam artık kimse futbol yüzünden ölmesin, yaralanmasın.”

Amedspor başkanı: TFF başkanı telefonunu kapattı

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım da Twitter’dan şunları yazdı: “Dünden beri yaşanan bütün barbarlığa, saldırılara, müdahalesizliğe, TFF başkanının telefonunu kapatmasına, hakemin maçı tatil etmesi için birinin ölmesini beklemesine rağmen sahada korkusuzca mücadele eden aslanlarımızı hocalarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ederim.”