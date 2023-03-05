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Bursaspor-Amedspor maçı: Yedi gözaltı, üç soruşturma

Bursa Valiliği, Bursaspor-Amedspor maçına ilişkin yedi kişinin gözaltına alındığını, üç kamu görevlisine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Görsel: Twitter

Bugün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.


Valiliğin açıklamasında sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında soruşturma açıldığı yazılarak şunlar dendi: “Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar yedi kişi gözaltına alınmıştır”

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