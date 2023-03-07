Bahçeli selam göndermişti: Amedspor’a saldırıda gözaltına alınanların tümü serbest

Bursa’da Amedspor oyuncularına saldırı ve tribünde açılan pankartlara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan dokuz kişi serbest bırakıldı.

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı.

DHA’nın haberine göre ifadeleri alınan üç kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı.

Aralarında tribüne pankart getirip açan Ö.Ç, E.A, L.U. ve M.B’nin de bulunduğu altı kişi için de savcılıktan bir gün ek süre alındı.

Bugün ifadeleri alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan altı kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçeli savunmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Bursaspor taraftarına ‘selam gönderip’ şunları söylemişti: “Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor’dan bahsedilemeyecektir.”