Amedspor’a saldırıda gözaltı sayısı dokuza çıktı: Üçü özel güvenlik görevlisi

Bursa’da Amedspor oyuncularına saldırı ve tribünde açılan pankartlara ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı dokuza yükseldi.

Dün TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.

AA’nın haberine göre Bursa başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üçü stadyumda görevli özel güvenlik sorumlusu olmak üzere yedi zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, iki şüpheli daha güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.