Boğaziçi, dokuz ayda 138 mezununa giriş yasağı getirdi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi, Haziran 2022’den beri toplam 138 mezunun kartını iptal ederek üniversiteye girişini yasakladı.

Boğaziçi Üniversitesi: AA

‘Kayyım rektör’ yönetimi geçen yıl 4-5-6 Temmuz’da mezuniyet öncesi olası protestoların önüne geçmek için toplu töreni iptal etmiş, 2 Temmuz’da attığı bir e-postayla “Eylem yaparsanız mezun kartınızı iptal ederiz” diyerek tehdit etmişti. 4 Temmuz’da da bazı öğrencilerin kartları, mezuniyete katılmamasına rağmen iptal edilmişti. İptal kararı, e-postayla tebliğ edilmiş ve gerekçe olarak kampüste düzenlenen eylem ve gösterilere katılmak gösterilmişti. Alternatif mezuniyet düzenleyen öğrencilerse, baskılara rağmen pankartlarla yürümüş ve yönetimi protesto etmişti.

Diken, Cimer’e sordu

Boğaziçi’nin ‘kayyım rektör’ yönetimi mezun kartlarını iptal etmeye sonrasında da devam etti. Temmuzdan sonraki iptallerde herhangi bir tebliğ yollanmadı ve gerekçe gösterilmedi. İptal kararı tesadüfen öğreniliyor. Gerekçe sadece ‘soranlar’a veriliyor.

Diken, 12 Ocak 2023’te Cimer’e şu soruyu sordu: “Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Haziran 2022’den beri kaç mezunun mezun kartını iptal etmiştir? Kartlar, hangi gerekçeyle iptal edilmiştir? Her bir gerekçe başına kaç mezunun kartı iptal edilmiştir?”

Boğaziçi Üniversitesi’nden cevap bugün (9 Mart) geldi.

Yönetim verdiği cevapta iptal edilen kart sayısının 138 olduğunu açıkladı. İptal gerekçeleriyle ilgiliyse bilgi paylaşmadı.

Temmuz 2022’den beri muzun kartlarının çoğu alternatif mezuniyete katılma gerekçesiyle iptal edilse de sosyal medyadan yönetimi eleştirmek ve kampüste içki içmek gibi nedenlerden de kartı iptal edilenler bulunuyor.

Örneğin, Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan Boğaziçi mezunu Özcan Vardar’ın da mezun kartı, törende okul yönetimi eleştirdikten sonra iptal edilmişti.