Altaylı, Sancar programı için ‘Operasyon’ diyen Akşam yazarına yüklendi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, altılı masanın adayının açıklandığı gün HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı televizyon programına konuk etmesini ‘operasyon’ diye nitelendiren Akşam gazetesi yazarına yüklendi, “Beni bunlarla rahatsız etmeyin” dedi.

Görsel: Youtube/Habertürk

2 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ertesi gün “Dayatma var” deyip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz 6 Mart’ta, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, beş genel başkan, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Aynı günün akşamındaysa Altaylı, Sancar’ı Habertürk ekranında ağırlamıştı. Sancar, yayında Kılıçdaroğlu’nu tebrik ederek HDP’yle görüşmeye davet etmişti.

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç’se bu durumu “Habertürk-Altaylı, HDP’yi masaya monte etme çalışmalarına başladı” sözleriyle ‘yorumlamıştı.’

Habertürk – Altaylı, HDP’yi masaya monte etme çalışmalarına başladı! pic.twitter.com/Kn5zCkOrsS — Hikmet Genc (@hikmetgenc) March 6, 2023

Genç, benzer yorumlarına dün akşam 24 TV canlı yayınında da devam ederek Altaylı’nın ‘operasyon çektiğini’ öne sürdü. Genç’e göre, altılı masa-HDP ‘pazarlığı’nın ön görüşmesini Altaylı yapıyormuş.

Genç’in dediklerinden ‘dostlarından aldığı telefonla’ haberdar olduğunu söyleyen Altaylı’ysa dostlarına seslenerek “Ne olur beni bunlarla rahatsız etmeyin. Arkasından kırk itin havlamadığı kurda kurt demezlermiş. Rahat olun” dedi.

Altaylı şunları da ekledi: “Abileri, patronları, emir verenleri, bu tipleri oraya koyanlar, onlara gazeteci kisvesi giydirenler bile beni izliyor, bunların saçmalıklarını değil. Ne de olsa onların söyleyeceği her şeyi ellerine tutuşturanlar da onlar. Türkiye öyle bir halde ki böyle asalaklar asıl operasyonculara gazeteci, gazetecilere ise operasyoncu diyorlar.”

Altaylı, bunları söyleyenlerin gazetecilikle alakası olmadığını dile getirirken, altılı masanın adayının açıklandığı gün en çok konuşulan konulardan birinin HDP’nin tavrı olduğunu ve gazetecilik yaparak bunu muhatabına, Sancar’a sorduğunu belirtti.