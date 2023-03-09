Fatih Altaylı: Umurumda değil, herkes bilsin

Gece eşten dosttan telefon geliyor.

Bilmem ne televizyonunda sana sallıyorlar.

“Operasyon gazetecisiymişim, operasyon çekiyormuşum!”

Çünkü bir gün önce Mithat Sancar’ı ekrana çıkarmışım, ertesi gün de Meral Akşener’i.

Yahu Altılı Masa’nın adayının açıklandığı gün en çok konuşulan konulardan biri HDP’nin tavrı.

Ertesi gün de, yine Türkiye’nin en çok konuşulan, en çok merak edilen kişisini, İYİ Parti Genel Başkanı ile program yapıyorum ve sorulabilecek her şeyi soruyorum. Açık açık, televizyonda, milyonların karşısında.

Abileri, patronları, emir verenleri, bu tipleri oraya koyanlar, onlara gazeteci kisvesi giydirenler bile beni izliyor, bunların saçmalıklarını değil. Ne de olsa onların söyleyeceği her şeyi ellerine tutuşturanlar da onlar.

Türkiye öyle bir haldeki, böyle asalaklar asıl operasyonculara gazeteci, gazetecilere ise operasyoncu diyorlar.

Biz ise bildiğimiz işi yapıyoruz. Ortadoğu ülkelerinde ne idüğü belirsizce işler yaparken birden gazeteci diye ortaya çıkarılanların bugün bize saldırtılması umurumda değil, herkes bilsin.

Fatih Altaylı’nın yazısı