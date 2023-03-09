İmamoğlu’ndan seçimlere ilişkin ilk yorum

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyurulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her şey çok güzel olacak” dedi.

Fotoğraf: Twitter / Meral Akşener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren millet ittifakının mutabakat metnine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak.

Haftaya Akşener ve Kılıçdaroğlu’nu Hatay’daki koordinasyon merkezlerinde ağırlayacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Türkiye’nin deprem meselesine ilişkin çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız” dedi.

İETT’de taşeron olarak çalışan 545 personelin kadroya geçiş töreni sonrası basının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şunları dedi: “Bu yolculukta hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere altılı masaya, altı lidere katkı sunan cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Memleketimiz ve milletimize şimdiden güzel bir gelecek sağlasın.”

‘İki günde üç günde bile neler yaşıyoruz’

İBB başkanı, cumhurbaşkanı adayı görevi ile belediye başkanının aynı anda yürütülmesine ilişkin hukuki tartışmaya ilişkin soruyaysa, ‘makamlarla ilgilenmediğini, altılı masanın en çalışkan neferi olacağını’ söyledi.

İmamoğlu, 2024’teki yerel seçime ilişkin bir soruyuysa şöyle cevapladı: “Memleketteki o kadar uzun vadeli şeyler konuşmak keşke mümkün olsa, iki günde üç günde bile neler yaşıyoruz. Sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim size.”

ORC Araştırma’nın dünkü anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı 13 puan farkla yeniyor.