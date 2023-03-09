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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli tebrik etmişti: AKP ‘beyaz toros’tan rahatsızmış

AKP’lilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tebrik ettiği Bursaspor tribünlerinde açılan ‘beyaz toros’ pankartlarından rahatsız olduğu belirtildi.

beyaz toros

TFF 2’nci Lig’deki Bursaspor-Amedspor maçında konuk takım Amedspor’un futbolcuları ve teknik ekibi saldırıya uğramış, Bursaspor tribünlerinde 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ posterleri açılmıştı.


Saldırıya ilişkin açılan soruşturmada üçü özel güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişi gözaltına alınmış ve sorumlu kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yse 7 Mart’taki grup toplantısında Bursaspor taraftarına ‘selam gönderip’ şunları söylemişti: “Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor’dan bahsedilemeyecektir.”

Habertürk yazarı Bülent Aydemir’in aktardığına göre pankartlar AKP’de ‘ciddi rahatsızlığa ve tepkiye’ yol açtı. 

Konunun AKP kurul ve toplantılarında ‘derinlemesine tartışıldığını’ yazan Aydemir, “AK Parti’nin bunu asla tasvip etmediği gibi yaşananlara kayıtsız kalamayacağı ifade ediliyor” dedi.

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