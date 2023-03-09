25 yıldır hesabı verilemeyen ‘deprem vergisi’: Nerede bu 88 milyar?

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, deprem için toplanan milyarların, ‘beceriksizliğini gidermek için Hazine’nin diğer giderleri için kullanıldığına’ dikkat çekerek iktidarın suç işlediğini vurguladı.

Engin Altay. (TBMM TV)

1999’daki Marmara depreminden sonra toplanmaya başlayan vergiler için 27 Ekim 2011’de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek şu ifadeleri kullanmıştı: “Sonuçta bunlar 74 milyonun servetidir. Deprem vergisi adı altındaki vergiden çok sürekli hale gelmiş ÖTV vs var. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki bu çerçevede 44 milyar liralık vergi topladınız, nereye gitti. Sadece bir yıllık vatandaşın sağlığı için yaptığımız harcama 44 milyar lira. Bu, duble yollara gidiyor, demiryollarına, havayollarına, çiftçimize, eğitime gidiyor.”

5 Ekim 2020’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kapsamlı soru önergesini ‘geçiştirerek’ yanıtladığı, “Gerekli işlemler yapılıyor” dediği ortaya çıkmıştı. Öncesinde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘deprem vergileri’ni hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu’na “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Bütün bu harcamalar nasıl yapılıyor, bunlara bakmıyor ki… Bütün bu konutlar nereye yapılacak? Bunun tarih en büyük şahididir” diye çıkışmıştı.

Son olarak 6 Nisan 2021’de de dönemin Hazine ve Maliye bakanı Lütfi Elvan, kamuoyunda ‘deprem vergisi’ adıyla bilinen Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) ‘Hazine birliği’ kapsamında kullanıldığını belirterek, “Herhangi bir gidere harcanmış olabilir” demeye getirmişti.

‘Nerede bu 88 milyar lira?’

Meclis’te konuşan Altay, deprem vergilerinin amacına uygun kullanılmadığını söyledi.

ANKA’nın haberine göre 1999’dan beri vatandaşlardan 88 milyar lira toplandığını belirten Altay, şunları kaydetti:

“Bu 88 milyar liradan deprem için kaç kuruş harcandı? Harcanmadı. Depremle ilgili tedbir bakımından hiçbir para harcanmadı. Depremle ilgili harcamadınız, Kızılay’ı güçlendirdiniz desek, Kızılay’ı tam bir enkaz yaptınız. Kızılay’ın kendisi bir afet oldu. Nerede bu 88 milyar?

İlk iki yılını, AK Parti’den önceki hükümetler harcadı. Sonraki 20 yılda, 88 milyar lira vatandaştan toplanan deprem vergisiyle depremle ilgili hangi tedbiri aldınız, kaç kuruşunu buraya harcadınız? Deprem için topluyorsun, kendi beceriksizliğinden dolayı Hazine’nin diğer giderlerine parayı aktarıyorsun.

Ciddi devletler, vatandaştan deprem vergisi toplarsa bu parayı deprem için harcar. Önlemeye kabiliyetiniz, kudretiniz ve kapasiteniz yoksa, bari deprem sonrası yara sarmak için; barınma, ısınma, gıda, seyyar mutfak, bunlara harcasaydınız. Harcamadınız, kusur işlediniz, suç işlediniz.”