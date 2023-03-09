Bakanın ‘tarikata verilen çocuklar’ yorumu: Aile izni varsa karışacak halimiz yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzede çocukların tarikatlara verildiği iddiasına dair konuştu: “Bizim Menzil cemaatine ya da x, y, z herhangi bir yere verecek bir çocuğumuz yok ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok.”

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde tartışılan başlıklardan biri de ‘refakatsiz çocuklar.’ Henüz kayıp ve kimliği belirlenemeyen çocuklar var.

Aynı zamanda çocukların bazı tarikat evlerine bırakıldığı iddiaları da gündemde. Depremde babalarını kaybeden dokuz çocuk, annelerinden alınarak İsmailağa Cemaati’ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verilmişti. Olayın haberleştirilmesinden sonra bakanlık çocukları tarikatın elinden almıştı.

AA’nın haberine göre Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Yerleşkesi’nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Yanık, bu konuya dair şunları söyledi:

“Ailelerini tespit ettiğimiz, ailelerine döndürülebileceğini tespit ettiğimiz çocuklarımızı, yaşıyorsa ailelerine, değilse kimliklerinin ispat edilmesi suretiyle aile yakınlarına teslim ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde, rekaketsiz hiçbir çocuğumuzu herhangi bir üçüncü şahsa vermemiz söz konusu değil. Bu haberler ısrarla çıkartılıyor, bu süreçte çıkartılmaya devam edecek. Biz de bıkmadan usanmadan bunların yalan olduğunu, bu haberleri çıkartanların yalan söylediğini vurgulamaya devam edeceğiz.

Bizim Menzil cemaatine ya da x, y, z herhangi bir yere verecek bir çocuğumuz yok ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok. İhmal yoksa istismar yoksa şiddet yoksa bizim görevimiz devlet olarak başlamaz.”