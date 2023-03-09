Demirtaş’ın mektubuna İYİ Parti’den yanıt: Çizgilerimiz var

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e mektubu hakkında konuşan İYİ Parti’nin genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, “Kesin çizgilerimiz var” dedi.

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Dün akşam Halk TV’deki ‘Sözüm var’ programına konuk olan Bahadır Erdem, Demirtaş’ın açık mektubuyla ilgili soruya cevap verdi: “Ben Selahattin Demirtaş’ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir metod yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını… Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil.

“Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var” diye şerh düşen Erdem, şöyle devam etti: “Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. 85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugünde netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz.”

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan bu yönde umut veren bir açıklama gelmişti.

Kılıçdaroğlu’na, “Hayırlı olsun. Görüşmeye bekliyoruz” diyen Sancar ‘demokrasi’ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Millet ittifakında yer alan dört partinin sözcülerinde de bu bağlamda Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yakılan demeçler verilmişti.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise olası CHP-HDP görüşmesi için şunları söylemişti: “Siyasi partilerin birbirleriyle ilişkilerine her bir siyasi parti saygı duymak zorundadır. Bakanlık gibi alışveriş mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez.“

Bunun üzerine Demirtaş, Akşener’e açık mektup yayınlamıştı: “Size hak olan müzakere siyaseti HDP’ye niye hak değil?”