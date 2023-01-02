Demirtaş’tan AYM başkanına ‘zor’ sorular: Gerçekleri şimdiden açıkla

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, görev süresi dolmak üzere olan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’a seslendi: “Sayın Zühtü Arslan, yarın bir gün emekli olduktan sonra konuşmaktansa gerçekleri şimdiden açıklayarak, son anda bile olsa onurlu bir duruş göstermeyi düşünüyor musunuz?”

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın dört yıllık görev süresi, 13 Şubat 2023’te doluyor. AYM başkanlığı için yeniden seçim sınırlaması olmasa da AYM üyelerinin görev süresi 12 yıl. Yani 2012’de üyeliğe, 2015’te de başkanlığa gelen Arslan’ın yeniden seçilmesi mümkün gözükmüyor.

Demirtaş, Twitter’dan görev süresi dolan Arslan’a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını ve AYM’nin bakmadığı dosyaları hatırlatarak şöyle seslendi:

*Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan’ı, görev süresi dolmadan açıklama yapmaya davet ediyorum. Anayasa’nın 138. maddesine aykırı şekilde, iktidar tarafından bugüne kadar size hiç telkinde bulunuldu mu, baskı yapıldı mı?

*Yüksekdağ ve Demirtaş başvurularında siz AYM olarak ihlal yok dediniz ama iki kararınız da AİHM’den ağır ihlal kararıyla döndü. AİHM kararlarının uygulanmamasına yıllardır sessiz kalıyor, başvurularımızı da karara bağlamıyorsunuz. Baskı gördünüz mü, tehdit edildiniz mi?

*HDP kapatma davası ve hazine yardımına tedbir konulması hususlarında mahkemenize baskı yapıldı mı? Telkin ya da tehdit aldınız mı?

‘Vebale girdiğinizin farkında mısınız?‘

*Benim son tutukluluk başvurum üç buçuk yıldır önünüzde bekliyor. Karar vermemeniz için size baskı yapıldı mı? Halen vermediğiniz kararlar ve verdiğiniz yanlış kararlarla tek adam rejiminin inşasında rol aldığınızın, vebale girdiğinizin farkında mısınız?

*Kavala ve Gezi dosyalarında verdiğiniz ve vermediğiniz kararlar nedeniyle yol açtığınız yıkımın, adaletsizliğin farkında mısınız? Vicdanınız rahat mı, huzur içinde uyuyabiliyor musunuz? Sayın Zühtü Arslan, yarın bir gün emekli olduktan sonra konuşmaktansa gerçekleri şimdiden açıklayarak, son anda bile olsa onurlu bir duruş göstermeyi düşünüyor musunuz?

*Sayın AYM Başkanı, biz burada rahat uyuyoruz çünkü suçsuzuz, vicdanımız rahat. Hiçbirinize hakkımızı, milyonlarca insanın hakkını helal etmiyoruz ve günü geldiğinde tüm kumpas davalarının sorumlularından, hukuk önünde hesap sorulacağını bilmenizi istiyoruz.