Demirtaş, yüzde 80+1 hedefi için çalışıyor

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Bundan sonra hedef, Sayın Kılıçdaroğlu’nun tüm Türkiye’nin ortak adayı olmasını sağlamaktır” dedi.

Demirtaş, aylar önce kafasındaki ortak adayın tarifini vermiş, “Hedef yüzde 80+1” demişti.

Fotoğraflar: Reuters / CHP

Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘demokrasi‘ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Sancar’ın ardından Demirtaş da Kılıçdaroğlu’nu tebrik edip HDP’ye davet etmişti. Kılıçdaroğlu, bugün HDP’yi de ziyaret edeceğini söyledi.

‘Barış ve birlikte yaşam umudu artar’

Medyascope’tan Ruşen Çakır’ın sorusunu yanıtlayan Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını özetle şöyle değerlendirdi:

*Ben, Sayın Kılıçdaroğlu’nun değişim konusunda samimi ve cesur olduğuna inanıyorum. Çalışma ekibinin de aynı düşünceyle hareket etmesi halinde, HDP’nin de desteğiyle, Türkiye yüz yılın değişimi gerçekleştirebilir. Toplumsal barış, huzur, refah sağlanabilir. Demokrasi, kurumsal bir yapıya kavuşturulabilir.

*Bundan sonra hedef, Sayın Kılıçdaroğlu’nun tüm Türkiye’nin ortak adayı olmasını sağlamaktır. Bu başarılırsa toplumsal kutuplaşma da azalır, barış ve birlikte yaşam umudu artar.

Aylar önce tarifini vermişti

Demirtaş geçen yıl hazirandaki bir yazısında ortak adayın ‘kim’ olduğundan çok ‘ne’ olması gerektiğine dikkat çekerek, görüşlerini sıralamıştı:

*Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır.

*Ortak adayın hedefi yüzde 50+1 değil, yüzde 80+1’dir. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, en güçlü toplumsal meşruiyetle geçiş sürecini yönetmektir.

*Bunun için de sivil ve tam demokratik bir anayasa hazırlanmasına öncülük etmek, o anayasanın toplumun tüm dinamiklerinin katılımıyla yapılmasını sağlamaktır. Ülkeyi demokratikleştirecek sinerjiyi ortaya çıkarmaktır.