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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmalıyız, yürü bay Kemal!

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, odaklanılması gereken iki temel başlıktan birisinin ‘derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak’ olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası, bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Deprem öncesiyle sonrasına dair ihmalleri eleştirenler iktidarın hedefinde.


Bu durumu eleştiren Demirtaş, önerileri şöyle:

“Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor. İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında.

Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz. Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız. 1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş. 2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak.

Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız.”

Deprem

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