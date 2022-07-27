Demirtaş, ortak adayın tarifini verdi: Hedef yüzde 80+1

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ortak adayın ‘kim’ olduğundan çok ‘ne’ olması gerektiğine dikkat çekerek, görüşlerini sıraladı: “Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır.”

Fotoğraf: Reuters

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu Demirtaş, seçimin yaklaşmasıyla, bu sürece ilişkin görüş ve önerilerini aktarmak adına gazete ve haber sitelerine röportaj ve yazılarla sık sık katkıda bulunmaya başladı.

Son günlerde ‘Türkiyelileşme’ çıkışıyla gündeme oturan Demirtaş, partisinin kendini dönüştürmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Demirtaş, Gazete Duvar’a gönderdiği yazıdaysa ortak adayın tanımını yaptı ve ‘demokratik cumhuriyet’ görüşünü vurguladı.

Ortak adayın ‘kim’ olduğundan ziyade ‘ne’ olduğunun üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Demirtaş, “Ortak aday nedir” sorusunu yöneltti ve yanıtladı.

Demirtaş, ortak adayı şöyle tanımlıyor:

“Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır.

Ortak aday tek bir partinin, tek bir kimliğin, tek bir inancın değil, bütün toplumsal kesimlerin ve farklılıkların bileşkesi, 85 milyonun siluetidir.

Ortak aday diğer adayların karşıtı değil, demokrasiyi savunanların rakipsiz adayıdır.

Ortak aday tek bir ideolojinin değil, gerçek demokrasinin temsilcisidir. Kamplara bölünmüş, paramparça edilmiş toplumu demokrasi değerlerinde buluşturan kapsayıcı güçtür.

Ortak adayın hedefi yüzde 50+1 değil, yüzde 80+1’dir. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, en güçlü toplumsal meşruiyetle geçiş sürecini yönetmektir. Bunun için de sivil ve tam demokratik bir anayasa hazırlanmasına öncülük etmek, o anayasanın toplumun tüm dinamiklerinin katılımıyla yapılmasını sağlamaktır. Ülkeyi demokratikleştirecek sinerjiyi ortaya çıkarmaktır.

Ortak aday sadece siyasi partilerin değil; kadın platformlarının, çevre hareketlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin, odaların yani tüm toplumsal kesimlerin de adayıdır. Bunun için bu kesimlerin desteği alınmalı, görüşleriyle sürece aktif katılımları sağlanmalıdır.

HDP’nin ortak adaya açık olmasının, ortak adayda kararlı olmasının temel nedeni budur. Çünkü amaç sadece seçimi kazanmak olmamalıdır. Seçimle birlikte demokrasiyi ve toplumsal barışımızı da kazanmak olmalıdır. Bunun için de büyük bir toplumsal uzlaşma sağlanmalıdır. Ortak aday, işte bu büyük uzlaşmanın adıdır.

HDP, ortak aday düşüncesini ucuz bir pazarlık ya da kof bir şantaj unsuru olarak ileri sürmüyor. Dar parti çıkarlarını değil, ülkenin geleceğini düşünerek sorumlu davranıyor.

Türkiye hepimizindir, dolayısıyla ortak aday da hepimizin olmalıdır.

İkinci yüz yılında Cumhuriyet’i hep birlikte sahiplenerek onu hepimizin Cumhuriyet’i haline getirebiliriz. Demokratik, laik, sosyal, eşitlikçi, adil bir hukuk devletine dönüştürebiliriz.

Bu yoksulluğu, bu perişanlığı, bu zulmü hiçbirimiz hak etmiyoruz. ‘Sen, ben‘ yok ‘biz, hepimiz‘ var ve el ele vererek ülkeyi içinde bulunduğu felaketten çıkarabiliriz.

O halde hep birlikte yan yana durarak değişimi başlatalım.”

Ortak aday konusunda görüşlerini açıklayan Demirtaş, “Kimin bu anlayışı temsil edeceğine karar vermek ise sonraki iştir ve kolaydır” dedi. Demirtaş, bu konuda görüşleri olanların da avukatları aracılığıyla kendisine ulaştırmalarını istedi.