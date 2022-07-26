Kılıçdaroğlu: Muhafazakar kesimdeki algı kırıldı; Demirtaş’ın açıklaması önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisiyle ilgili muhafazakar kesimdeki algının büyük ölçüde kırıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Edirne’de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını önemli bulduğunu belirterek, “HDP’nin Türkiye partisi olması yolunda atılan çok ciddi bir adım” dedi.

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Ekonomik krizle birlikte AKP’nin güç kaybetmesine karşın, muhalefetin kararsız seçmeni kendine çeviremediği belirtiliyor. CHP ana muhalefet olduğu için beklenti iktidardan kopan seçmenin bu partiye yönelmesi. Fakat bu beklendiği kadar olmuyor.

Bu durum, AKP tabanında ‘muhafazakar’ olarak adlandırılanların ‘yeterince dindar görülmediği için CHP’ye gitmediği’ şeklinde açıklayanlar var. İktidar da bu durumu kullanmaya çalışıyor. AKP’nin muhalefeti hedef alırken en sık kullandığı kavramlardan biri ‘CHP zihniyeti’.

‘Bunu görüyorum’

T24’ten Murat Sabuncu’ya konuşan Kılıçdaroğlu artık bu algının kırıldığı düşüncesinde: “Devletin dininin adalet olduğunu onlar da biliyorlar. Onun için adaletli bir insana, adaleti savunan bir partiye oy vermezler demek yanlış. Bu eski algı zaten büyük ölçüde kırıldı. ‘Yüzde yüz kırıldı’ desem doğruyu söylememiş olurum ama büyük ölçüde kırıldı. O kesimlerle oturuyoruz, konuşuyoruz. Bir de bizim tarihimizi bilmiyorlar. Kuşaktan kuşağa intikal eden efsanelerle büyümüş olanlar da var.

Ben muhafazakar kesimin biz kendimizi iyi anlattığımız müddetçe, geçmişteki bazı hataları telafi ettiğimiz müddetçe, örneğin başörtüsü bunlardan birisidir, bize daha sempatiyle yaklaştıklarını görüyorum. Bunu alanda, ziyaret ettiğim konuştuğum kişilerde görüyorum.”

‘Demirtaş’ın açıklamaları son derece önemli’

Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın ”PKK’nin Türkiye’ye karşı silahları tümden susturmasını bırakmasını isterim, HDP, PKK’nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir” açıklamasını önemli bulduğunu söyledi: ”Demirtaş’ın yaptığı açıklamalar son derece önemli. Bu açıklamaların Mithat Bey tarafından da farklı bir üslupla dillendirilmesi de çok önemli. HDP’nin Türkiye partisi olması yolunda atılan çok ciddi bir adım. Bunun devamının gelmesi lazım. Bunun partinin diğer organları tarafından da dillendirilmesi lazım.”

‘Kavala ve Demirtaş bir an önce serbest kalmalı’

Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor.”