Demirtaş: Kılıçdaroğlu’na hayırlı olsun diyoruz, HDP’ye de bekliyoruz

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, aday olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutladı: “Sayın Kılıçdaroğlu’na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP’ye de bekliyoruz.”

Bugün Saadet Partisi genel merkezinde toplanan millet ittifakı, Kılıçdaroğlu’nu aday olarak duyurmuştu.

Hemen sonrasında Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Tek’ programında katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Hayırlı olsun. Kendisini bizimle görüşmek için bekliyoruz” demişti.

Demirtaş da Twitter’dan Sancar’ın bu sözlerini paylaşarak “Sayın Kılıçdaroğlu’na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP’ye de bekliyoruz” diye yazdı.