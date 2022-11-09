Akşam Postası / 9 Kasım 2022

Akşener’den AKP’nin HDP ziyaretine ilk yorum: ‘Açılımcılar kumpanyası’ seyirciyle

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi teklifinin reddedildiğini belirterek, “İktidar çocuklarımıza bir doları bile çok gördü” dedi.

CHP’li Bekaroğlu: HDP’yi kapatmak, meclis yolunu kapatıp ‘Dağa gidin’ demektir

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “HDP’yi kapatmak insanlara meclis yolunu, müzakereyi, demokrasiyi kapatıp ‘Dağa gidin’ anlamına gelir, yanlıştır” dedi.

Amasra’daki madende patlama günü: 85 kez ikaz, beş kez alarm seviyesi görülmüş

Amasra’daki maden faciasına ilişkin polislerce hazırlanan tutanağa göre metan gazı seviyesi, patlama günü olan 14 Ekim’de 85 kez ikaz seviyesinin üstüne çıktı ve beş kez de alarm seviyesini aştı.

AYM önünde toplanan öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var

CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davayı esastan görüşecek olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde toplanan öğretmenlere polis müdahale etti.

MB baskıyı artırıyor: Bankalarla ayrı ayrı görüştü, ‘Kararlıyız’ mesajı verdi

Merkez Bankası (MB), bazı banka genel müdürleriyle ayrı ayrı yürüttüğü görüşmelerde, son dönemde sektörden eleştiri alan politikalara kararlı şekilde devam edeceği mesajını verdi.

Erdoğan’ın ‘had bildirdiği’ TÜSİAD başkanı yeni modelin gözden geçirilmesinde ısrarcı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini söyledi.

‘Ekmek aptal toplumların gıdasıdır’ diyen Kolivar tutuklandı

Katıldığı Habertürk programında, “Ekmek aptal toplumların gıdasıdır” sözleri nedeniyle hakkında ‘Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kolivar, buradaki işlemlerin ardından tutuklandı.

TİM başkanı: Kurun enflasyon oranında artması gerekiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, kurun enflasyon oranında artması gerektiğini belirterek, ihtiyaçların ötelenmesinden dolayı satışların düştüğünü söyledi.

RTÜK’ten, Hakan Şükür’ü yayına çıkaran TV5 hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘FETÖ’yle suçlanan AKP’li eski milletvekili Hakan Şükür’ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD’nin Tennessee eyaletinde kölelik tamamen kaldırıldı: Yüzde 20 ‘Hayır’ oyu verdi

ABD’nin Tennessee eyaletinde dün düzenlenen seçimlerde kölelik tamamen kaldırıldı.

‘Namaz molası’ Britanya basınında: Laiklik tartışmaları yeniden alevlendi

The Guardian gazetesi, şehirlerarası otobüs firması Öz Erciş’in, yolculuk esnasında ‘namaz molası’ isteyen yolcunun talebini reddetmesinin ‘Türkiye’de laiklik tartışmalarının yeniden alevlendiğini’ yazdı.

Meta 11 bin çalışanını işten çıkardı

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta, işgücünün yüzde 13’üne denk gelen 11 bin çalışanını işten çıkardığını duyurdu.

Kral Charles’a yumurtalı protesto: Bir gözaltı

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’la eşi Kraliçe Camilla’ya yumurta atıldı. Yumurtalar kimseye isabet etmezken bir kişi gözaltına alındı.