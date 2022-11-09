İki haftanın Covid-19 vakaları: 22 bin 887 vaka, 64 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 17-30 Ekim arasında 22 bin 887 Covid-19 vakası, 64 ölüm kaydedildi.

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Bir aydan uzun bir süre sonra Covid-19 verilerini yayınlayan bakanlık bundan sonra tablonun iki haftada bir paylaşılacağını kaydetti.

İyileşen sayısı 23 bin 101 olurken şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 16 milyon 976 bin 729 oldu. Toplam ölümse 101 bin 327.

26 Eylül – 2 Ekim arasında 23 bin 116 vaka kaydedilmiş, 24 kişi ölmüştü. Türkiye’de 2 Ekim’e kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 16 milyon 919 bin 638, toplam ölüm 101 bin 203 olmuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın pandemiye dair bilgi paylaşımını bıraktığını ve aşılamanın neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, şunları kaydetmişti: “Sağlık Bakanlığı söz konusu verileri derhal açıklamalıdır. Halkın, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sağlığını daha fazla risk altına sokmamalıdır.”

Covid-19 pandemisine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, aralıkta vaka artışı olabileceğini söyleyerek risk grubundakileri hatırlatma dozu aşısını olmaya çağırmıştı.