Bakan Koca’dan hatırlatma dozu çağrısı: Aralıkta Covid-19 vakaları yükselebilir

Covid-19 pandemisine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralıkta vaka artışı olabileceğini söyleyerek risk grubundakileri hatırlatma dozu aşısını olmaya çağırdı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın pandemiye dair bilgi paylaşımını bıraktığını ve aşılamanın neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, şunları kaydetmişti: “Sağlık Bakanlığı söz konusu verileri derhal açıklamalıdır. Halkın, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sağlığını daha fazla risk altına sokmamalıdır.”

TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, son duruma ilişkin şunları dedi: “Bu dönemde salgın bitecek, diye beklemeyelim. Sayılarının giderek azaldığını biliyoruz, 2 binli rakamlara geldi ama son dört günde kısmi bir artış var. Şu anda 2 bin 700’ler, 2 bin 800’ler civarında. Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık Covid-19 korkusuyla yaşamayalım.

Bu salgının devam edeceğini, nasıl bulaştığını, Covid’le birlikte yaşamı artık öğrendik. O nedenle ileri yaşta olan, risk grubundaki vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmalarını, aralık ayına hatırlatma dozunu yaptırarak girmelerini ve özellikle riskli kişilerin toplu yerlerde maske takmalarını öneriyoruz.”

26 Eylül – 2 Ekim arasında 23 bin 116 vaka kaydedilmiş, 24 kişi ölmüştü. Türkiye’de 2 Ekim’e kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 16 milyon 919 bin 638, toplam ölüm 101 bin 203 olmuştu.