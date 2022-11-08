Bakan Koca’dan hatırlatma dozu çağrısı: Aralıkta Covid-19 vakaları yükselebilir

Covid-19 pandemisine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralıkta vaka artışı olabileceğini söyleyerek risk grubundakileri hatırlatma dozu aşısını olmaya çağırdı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın pandemiye dair bilgi paylaşımını bıraktığını ve aşılamanın neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, şunları kaydetmişti: “Sağlık Bakanlığı söz konusu verileri derhal açıklamalıdır. Halkın, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sağlığını daha fazla risk altına sokmamalıdır.”
TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, son duruma ilişkin şunları dedi: “Bu dönemde salgın bitecek, diye beklemeyelim. Sayılarının giderek azaldığını biliyoruz, 2 binli rakamlara geldi ama son dört günde kısmi bir artış var. Şu anda 2 bin 700’ler, 2 bin 800’ler civarında. Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık Covid-19 korkusuyla yaşamayalım.
Bu salgının devam edeceğini, nasıl bulaştığını, Covid’le birlikte yaşamı artık öğrendik. O nedenle ileri yaşta olan, risk grubundaki vatandaşlarımızın mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmalarını, aralık ayına hatırlatma dozunu yaptırarak girmelerini ve özellikle riskli kişilerin toplu yerlerde maske takmalarını öneriyoruz.”
26 Eylül – 2 Ekim arasında 23 bin 116 vaka kaydedilmiş, 24 kişi ölmüştü. Türkiye’de 2 Ekim’e kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 16 milyon 919 bin 638, toplam ölüm 101 bin 203 olmuştu.