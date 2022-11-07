TTB’den bakanlığa tepki: Aşılama neredeyse durdu, test sonuçları paylaşılmıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın PCR test sonuçlarını paylaşmayı bıraktığını belirterek uyardı: “Sağlık Bakanlığı, halkın, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sağlığını daha fazla risk altına sokmamalıdır.”

Görsel: TTB

Bakanlığın Covid-19 pandemisine dair bilgi paylaşımını bıraktığını ve aşılamanın neredeyse durma noktasına geldiğini açıklayan TTB’nin Twitter uyarısı şöyle:

“Sağlık Bakanlığı, mayıstan itibaren Covid-19’la ilgili PCR test sonuçlarını paylaşmayı bırakmış; hasta ve ölüm sayılarını da günlük yerine haftalık olarak paylaşmaya başlamıştı. Bakanlık son olarak 26 Eylül-2 Ekim 2022 verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanlığı bütün toplumsal önlemleri kaldırmış, aşılamayı neredeyse durma noktasına getirmiş olsa da Covid-19 pandemisi devam ediyor. Türkiye’de salgın kontrol altına alınamadı. Sağlık Bakanlığı söz konusu verileri derhal açıklamalıdır. Halkın, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sağlığını daha fazla risk altına sokmamalıdır.”

26 Eylül – 2 Ekim arasında 23 bin 116 vaka kaydedildi, 24 kişi öldü. Türkiye’de 2 Ekim’e kadar kaydedilen toplam vaka sayısı 16 milyon 919 bin 638, toplam ölüm 101 bin 203 oldu.