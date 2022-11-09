CHP, ‘beşli çete’nin yeni ‘hamle’sinin farkında

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı holdingleri bir kez daha hedef almasının ardında yeni ‘hamleler’in yattığı belirtiliyor. CHP kulislerine göre ‘sermaye sahipleri ve sarayın etkisindeki bir grup’ altılı masa içinde “Büyük problemler var” izlenimi yaratmayı hedefliyor.

Fotoğraf: ANKA

İktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran şirketler muhalefet tarafından ‘beşli çete’ diye adlandırılıyor. Muhalefet bu tabirle Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Grup, Kolin Holding ve Makyol Grubu şirketlerini hedef alıyor.

Kılıçdaroğlu yaz ayları boyunca kamudan en fazla ihale alan ve AKP iktidarına yakın bu holdingleri hedef aldı. CHP lideri söz konusu holdinglerin ‘kendisine ulaşmak istediğini, ancak görüşmeye kapıyı kapattığını’ da duyurdu. Ayrıca kurmaylarının bu holdinglerin temsilcileriyle görüştüğü yolunda haberler yaptırılmak istendiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu son olarak geçen hafta gittiği Britanya’da ‘çete’den Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’in evinin de bulunduğu öne sürülen sokaktan bir video yayınladı.

Dünkü grup toplantısında da “Cumhurbaşkanı adayını bu taşeron sermayedarlar değil, altılı masa belirleyecek; altı namuslu lider belirleyecek cumhurbaşkanı adayını. Gidin bunu beşli çetelerinize söyleyin” dedi.

Böylece uzun bir aradan sonra yeniden ‘beşli çete’ olarak tanımladığı holdingleri hedef aldı.

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışması üzerinden yeniden bu gündeme dönüşüne dair farklı görüşler dile getiriliyor.

İddia: ‘Altılı masa’da problem yaratmak istiyorlar

Bir görüş, Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği sermaye sahiplerinin son dönemde adaylık tartışması üzerinden masada ‘problem yaratmayı’ hedeflediği yönünde.

Diken’e bilgi veren Kılıçdaroğlu’na yakın bir kurmayın aktardığına göre ‘sermaye grupları altılı masadaki fikir ayrılıklarının, büyük anlaşmazlıklara dönüştüğü ve masanın dağılacağı yönünde yayınlar yapılmasını’ istiyor. Ayrıca sosyal medyada bunun konuşulmasını sağlamak için de hazırlıklar yapılıyor.

Kurmayın iddiasına göre ‘kendilerine yakın medya organlarındaki’ yayınlarla ‘altılı masa’da adaylık konusunda özellikle CHP ile İYİ Parti arasında ‘keskin görüş farklılığı olduğu ve masanın bu nedenle dağılacağı düşüncesinin parti tabanlarına yerleştirilmesi’ hedefleniyor.

Ayrıca bunun için sosyal medyada CHP’li ve İYİ Partili olarak görünen ve tek merkezden yönetilen çok sayıda hesabın da anlaşmazlık haberlerini paylaşarak birbirine hakaret etmesi sağlanıyor.

Kurmay kendilerine ulaşan bilgileri şöyle anlatıyor: “Baktılar ki bize ulaşamıyorlar, baktılar ki altılı masadan da aynı tavırlar sergileniyor; yeni oyunlar kurdular. Kendi medyalarına haber yaptıracaklar, partiler arasında masanın dağılmasına yol açacak sorunlar var izlenimi verecekler. Masada farklı düşünceler olabilir, bu adaylık konusunda da olabilir. Zaten bu yöndeki farklı düşüncelerin masanın dağılmasına yol açacağı yönünde haberler yayınlanıyor ve iddia da ediyorum artacak. Sosyal medyada operasyonel grupları var.

Dertleri önce parti tabanlarını karşı karşıya getirmek. Bunun parti kadrolarına da etki edeceğine inanıyorlar. Ne yazık ki bizim değer verdiğimiz bazı arkadaşlarımız da bu tuzağa düşüyor. Kazanacağımızı iyi biliyorlar ve akıllarınca kargaşada bize aday dayatacaklar. Bu yüzden genel başkanımız adayı liderlerin belirleyeceğini hatırlattı. Dikkat ederseniz o kısmı da kâğıttan okudu. Ucuz oyunlar kuranlar, ‘Şu aday olursa işimiz bozulur, bari başkası olsun’ oyunu kuranlar masanın ayaklarına takılacak.”

‘Parti İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında bölünmek isteniyor’

Öte yandan kurmayın aktardığına göre aynı gruplar Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında adaylık ve genel başkanlık konusunda ‘anlaşmazlıklar olduğu yönünde de yayınlara’ hazırlanıyor.

İmamoğlu’nun CHP için ‘geleceği olan bir isim’ olduğunu vurgulayan CHP’liye göre partileri ‘İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu taraftarları’ olarak bölünmek isteniyor: “Her partide farklı görüşler olur ve buna bağlı olanlar olur. Ama seçime giderken bunlar köşeye bırakılır, tek vücut olunur. Ekrem bey tabanda da partide de karşılığı olan bir isim, kendisini hedef alarak bunu kurmayı planlıyorlar. Evet, aday adayları arasında kendisinin de adı geçiyor; olur ya da olmaz buna liderler karar verir. Ama bilmedikleri şu ki kendisi çok iyi bir CHP’lidir.”

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ihtimalinin zayıfladığı yönündeki iddiayı da değerlendiren CHP’li isim, partileri açısından bir değişiklik olmadığını savundu. Kurmaya göre, CHP lideri ‘cumhurbaşkanı adaylığını istiyor ancak son kararı liderlerin vermesi gerektiğine inanıyor.’