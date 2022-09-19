Kılıçdaroğlu’ndan ‘beşli çete’den paraları nasıl alacağını soranlara ‘hukuk’ vurgusu

“Beşli çeteden paraları nasıl alacaksınız” sorularına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘hukuk’ vurgusu yaptı: “Paraları söke söke alacağız. Hukuk içinde alacağız, adalet içinde alacağız. Milletin hakkı ve hukukunu millete teslim edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasında ‘altılı masa‘nın birliğine de değindi.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adıyaman’da ilk olarak Şambayat Belediyesi’ni ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında ‘altılı masa’yla beraber hareket ettiklerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, CHP’nin de geçmişteki yanlışlarıyla yüzleştiğini söyledi.

‘Beşli çete’ olarak nitelediği sermayedarlardan paraları nasıl alacağı yönündeki sorulara da yanıt veren Kılıçdaroğlu, ‘hukuk’ vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*’Altılı masa’nın liderleri olarak bizler, Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz. Türkiye’yi büyütmek istiyoruz. Türkiye için çalışmak istiyoruz. Altı lider bir aradayız, beraberiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Bu konuda bütün Adıyamanlı kardeşlerime seslenmek isterim. Huzur içinde olun. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye’yi büyüteceğiz, güzelleştireceğiz. Türkiye’de herkes kucaklaşacak.

*Bunun için sizin, bize katılmanız gerekiyor. Geçmişte şöyle veya böyle CHP’ye sempati duymayanlar olabilir. Doğrudur. Eksiğimiz var mı? Evet. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz. Bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz.

*Soruyorlar, ‘Parayı nereden bulacaksın?’ Bu bir siyasi tercihtir. Parayı beşli çeteye mi vereceksin, vatandaşa mı vereceksin? Biz beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Efendim, ‘Beşli çeteden paraları nasıl alacaksınız?’ Paraları söke söke alacağız. Hukuk içinde alacağız, adalet içinde alacağız. Milletin hakkı ve hukukunu millete teslim edeceğiz.