Meta 11 bin çalışanını işten çıkardı

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta, işgücünün yüzde 13’üne denk gelen 11 bin çalışanını işten çıkardığını duyurdu.

Meta’nın CEO’su ve kurucu ortağı Mark Zuckerberg çalışanlarına gönderdiği açıklamada, “Bu kararla ve bu noktaya nasıl geldiğimizle ilgili sorumluluğu üstlenmek istiyorum. Bunun herkes için zor olduğunu biliyorum, etkilenenler için özellikle üzgünüm” dedi.

Techcrunch’ın haberine göre, Meta’daki işten çıkarmalar büyük teknoloji şirketlerinde son haftalarda ilan ettiği toplu personal kısıntısıyla aynı döneme denk geldi. Twitter, Elon Musk’ın şirketi satın almasından sonra işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkarmıştı. Fintech uygulaması Stripe geçen hafta çalışan sayısını azaltma planlarını açıklamış, bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, dün ‘yüzlerce çalışanı işten çıkardığını’ doğrulamıştı.

Zuckerberg, her çalışan 16 haftalık kıdem tazminatı alacağını, ayrıca her hizmet yılı için iki haftalık daha ek ödeme yapılacağını söyledi. Çıkarılanlara sunulan paketin içinde, kullanılmayan izinlerin parası, altı ay boyunca çalışanların ve ailelerinin sağlık sigortasının devamı da var.

Meta’da yaklaşık 87 bin kişi çalışıyordu.