Wall Street Journal: Meta bu hafta binlerce çalışanı işten çıkaracak

Metaverse hamlesiyle kullanıcılarda istediği heyecanı uyandıramayan Meta’da planlanan işten çıkarmalar, şirketin 18 yıllık tarihinde gerçekleşen ilk geniş çaplı personel indirimi olacak.

Fotoğraf: Reuters

Wall Street Journal’ın özel haberine göre, pandemi sırasında hızlı büyüyen Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, bu hafta büyük ölçekli işten çıkarmaları uygulamaya koyacak.

Binlerce çalışanı etkilemesi öngörülen işten çıkarmalarla ilgili Çarşamba günü şirketin bir duyuru yapması bekleniyor. Şirket yetkilileri, çalışanlara bu haftadan itibaren zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini söyledi.

Planlanan işten çıkarmalar, şirketin 18 yıllık tarihinde gerçekleşen ilk geniş çaplı personel indirimi olacak. Geçen hafta Twitter’da şirketin yaklaşık yarısını etkileyen işten çıkarmalardan yüzde olarak daha küçük olsa da, işini kaybetmesi beklenen Meta çalışanlarının sayısı, büyük bir teknoloji şirketinde bir yıl içindeki en fazla işten çıkarılma olabilir.

Bu durum teknoloji sektöründeki daralmaya işaret ediyor.

Şirket, ekonomik performansı beklentilerin altında kalan üçüncü çeyrek rakamlarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ‘Bazı ekiplerin büyüyeceğini, ancak bazılarının ya aynı kalacağını yahut küçüleceğini’ açıklamış, “Kabaca aynı büyüklükte kalacağız ya da biraz daha küçüleceğiz” demişti.

Mark Zuckerberg Geçen Haziran ayında şirket içinde yaptığı bir toplantıda “Gerçekçi olursak şirket bünyesinde burada olmaması gereken insanlar var. Benim, beklentileri yükseltme, daha büyük hedefler koyma ve açıkçası baskıyı biraz artırma isteğim sonucunda bazılarınız buranın size uygun olmadığına karar verebilirsiniz” demişti.

Metaverse hamlesi hayal kırıklığı yarattı

Geçen ay, yatırım şirketi Altimeter Capital, Zuckerberg’e bu yıl hisseleri yüzde 70 oranında düşen Meta’nın, hissedarlar arasında yarattığı hoşnutsuzluğu aktarmış, personelle birlikte ve metaverse’le ilgili hırslarını da azaltması gerektiğini söylemişti.

Meta’nın harcamalarının bir kısmı, Instagram’ın TikTok’la girdiği rekabetten ve ve bu alanda yapay zekaya yapılan yoğun yatırımlardan kaynaklanıyor.

Ancak şirketin bilançosunun bozulmasının asıl sebebi, Zuckerberg’in şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik başlıklarından ve aynı zamanda meta verinin oluşturulmasından sorumlu bir bölümü olan Reality Labs’a yaptığı yatırımdan kaynaklanıyor. Zuckerberg, sanal gerçeklik platformunu tanıtmak için büyük yatırımlar yapıyor ancak kullanıcılarda istediği heyecanı uyandıramıyor.