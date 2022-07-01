Zuckerberg ekonomide kara tablo çizdi: Meta’da işe alımları üçte bir azalttı

Sosyal medya platformu Facebook’un sahibi Meta, bu yıl işe alacağı mühendis sayısını en az yüzde 30 oranında azaltacağını açıkladı. Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, ekonomide keskin gerileme görüleceğini öngördüklerinden dolayı böyle bir karar aldıklarını söyledi.

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Zuckerberg, dün, çalışanlarla haftalık düzenlenen bir soru-cevap toplantısında “Eğer bahse girecek olsam, bunun yakın tarihte gördüğümüz en büyük gerileme olacağını söyleyebilirim” dedi.

Zuckerberg, Meta’nın 2022’de işe almayı hedeflediği mühendis sayısını yüzde 30 azalttığını, 2023’te işe almayı hedeflediği mühendis sayısınıysa daha önce açıkladığı 10 bin yeni mühendisten yaklaşık 6-7 bin kişiye düşürdüğünü söyledi. Şirket, işe alımları azaltacağını geçen ay dile getirmişti ancak net sayılar açıklanmamıştı.

Zuckerberg, Meta’yı şirketin daha büyük hedeflerine ulaşmakta zorlanan çalışanlardan arındırmak için de performans yönetimi konusuna ağırlık verileceğini söyledi.

Zuckerberg, “Gerçekçi olursak şirket bünyesinde burada olmaması gereken bir dizi insan var. Benim, beklentileri yükseltme, daha büyük hedefler koyma ve açıkçası baskıyı biraz artırma isteğim sonucunda bazılarınız buranın size uygun olmadığına karar verebilirsiniz” dedi.

Teknoloji şirketlerinin çoğu ABD ekonomisinde resesyon görüleceği yönünde beklentileriyle hedeflerini düşürmüştü, ancak Meta’nın hisse fiyatlarındaki düşüş benzer şirketler Apple ve Google’a kıyasla çok daha keskin oldu.