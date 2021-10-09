İşin rengi değişti: TIME’dan 11 yıl sonra yine Zuckerberg kapağı

TIME Dergisi, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i 2010 yılından sonra ilk kez kapağına taşıdı. Kapakta, Zuckerberg’in resminin üzerinde ‘Facebook’u sil?’ ifadesi bulunurken, altında ise ‘İptal’ ve ‘Sil’ seçenekleri yer aldı.

Fotoğraf: Diken

Time, 2010’da Zuckerberg’i ‘yılın kişisi‘ olarak kapağına koymuştu.

Facebook’ta geçen hafta yaşanan 7 saatlik kesintinin ardından şirket eleştirilerin hedefi olmuştu.

Aynı zaman da geçen günlerde eski Facebook çalışanı Frances Haugen’in şirketin nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadeleye değil, kâr etmeye odaklandığını söylemişti.

Time’daki yazıda da çoğunlukla bu iddialar öne çıktı ve Zuckerberg’e karşı ABD Kongresi’nin harekete geçmesi gerektiği görüşü dile getirildi

Zuckerberg ise eski çalışanının iddialarını reddederek şunları söylemişti: “Kâr etmek için kasten insanları kızdıran içerik yayınladığımız argümanı son derece mantıksız. Biz reklamdan para kazanıyoruz ve reklam verenler sürekli reklamlarının yanında zararlı ya da sinirlendiren içerik istemediklerini söylüyor. İnsanları sinirlendiren ya da depresyona sokan ürünler geliştirmek için yola çıkan bir teknoloji şirketi tanımıyorum.”