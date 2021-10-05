Çöküş, Facebook’a ne kadar para kaybettirdi?

Dün yaşanan ve altı saatten fazla süren erişim sorunu Facebook’a ‘pahalıya‘ patladı.

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Öğleden sonra başlayan Facebook, WhatsApp ve Instagram servislerine Türkiye ve dünya genelinde erişim sorunu gece yarısına kadar sürmüştü.

Şirket sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı ve kullanıcı verilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığı açıklamıştı.

Fortune dergisinin haberine göre yaşanan bu sorun Facebook için tahmini 99,75 milyon dolar gelir kaybına yol açtı.

Gelir kaybı Facebook’un ikinci çeyrekteki kazancına dayandırılarak hesaplandı. Şirket 91 günlük süreçte 29,08 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu da günde ortalama 319,6 milyon dolar ya da saatte 13,3 milyon dolar gelir anlamına geliyor. Üstelik bu rakamlarda trafiğin zirve yaptığı günler hesaba katılmıyor.

Birçok şirket için gelirinde 100 milyon dolarlık düşüş endişe verici bir finansal gelişme olmakla birlikte Facebook için bu okyanusta bir damla.