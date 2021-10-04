WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sağlanamıyor

Kullanıcılar mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve sosyal medya platformları Facebook ile Instagram’a erişim sağlayamıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Sayan, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “#Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.”

Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter açıklamasında şunları kaydetti: “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Whastapp’ın Twitter hesabı üzerinden ise şunlar kaydedildi: “Bazı kullanıcıların şu anda WhatsApp’la ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buradan bir güncelleme yapacağız. Sabrınız için teşekkürler!”