‘Ekmek aptal toplumların gıdasıdır’ diyen Kolivar’a tutuklama talebi

Katıldığı Habertürk programında, “Ekmek aptal toplumların gıdasıdır” sözleri nedeniyle hakkında ‘Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Görsel: Twitter

Kolivar, ‘ekmeğe zam’ iddialarını tartışmak üzere Habertürk’te katıldığı programda, ekmeğin aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söylemişti: “Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.”

Kolivar, bu sözleri nedeniyle hükümet tarafından da hedef alınmış; İstanbul Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

Burada nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından sorgusu yapılan Kolivar, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.