Ekmek Üreticileri Sendikası başkanı ‘Türk milletini aşağılamak’tan gözaltına alındı

‘Ekmeğin aptal toplumların gıda maddesi’ olduğunu söyleyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, iktidar yanlısı medya ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in hedef göstermesi sonrası ‘Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı.

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Kolivar Habertürk’te katıldığı programda, ekmeğin aptal toplumların gıda maddesi olduğunu söylemişti: “Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.”

Bu sözleri sebebiyle iktidara yakın Yeni Akit, Sabah ve Yeni Şafak tarafından hedef gösterilen Kolivar’ı bir de AKP Sözcüsü Çelik, ‘husumet siyasetinin elamanı’ ilan etti: “Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir.”

Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 8, 2022

İstanbul başsavcılığınca, Kolivar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301/1 maddesi uyarınca ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kolivar, soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatı üzerine şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.