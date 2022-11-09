RTÜK’ten, Hakan Şükür’ü yayına çıkaran TV5 hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘FETÖ’yle suçlanan AKP’li eski milletvekili Hakan Şükür’ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: TV 5

TV5’te Mehmet Ali Kayacı’nın sunduğu ‘Düşünme Vakti’ programının konuğu ABD’de yaşayan Hakan Şükür konuk oldu.

Programın hedef gösterilemesinin ardından RTÜK Başkanı Şahin, Twitter’dan kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin şu mesajı paylaştı: “Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”