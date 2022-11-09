CHP’li Bekaroğlu: HDP’yi kapatmak, meclis yolunu kapatıp ‘Dağa gidin’ demektir

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “HDP’yi kapatmak insanlara meclis yolunu, müzakereyi, demokrasiyi kapatıp ‘Dağa gidin’ anlamına gelir, yanlıştır” dedi.

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AKP heyeti, ‘başörtüsüne anayasal güvence’ iddiasıyla Meclis’e getirmeyi planladığı anayasa düzenlemesi için HDP, CHP, İYİ Parti ve MHP’yi ziyaret etmişti.

Görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etmesinin ‘son derece doğal ve doğru’ olduğunu söylerken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisiyle de görüşen AKP’nin, HDP’yi ziyaret etmesine “‘Açılımcılar kumpanyası’ yeniden seyircisiyle buluşuyor” diye çıkışmıştı.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli’nin son zamanlardaki ‘tek doğru davranışının’ AKP’nin HDP’yi ziyaretine ilişkin açıklaması olduğunu söyleyen Bekaroğlu, şöyle konuştu: “HDP Kürt meselesinin demokratik yollarla TBMM zemininde konuşarak çözülmesinin ifadesidir. HDP’yi kapatmak insanlara meclis yolunu, müzakereyi, demokrasiyi kapatıp ‘Dağa gidin’ anlamına gelir, yanlıştır. Esas beka problemi, milli güvenlik sorunu budur. Sayın Bahçeli’nin HDP’yi kapatmaya yönelik bir önceki tutumu milli güvenlik sorunuydu. Şimdiki tutumu demokratik bir tutumdur, tebrik ediyorum”

HDP, Akşener’e tepki göstermişti

Akşener’in bu sözlerine HDP’lilerden tepki gecikmedi. HDP Grup Eş Başkanvekili Saruhan Oluç, AKP’li grubun kendileriyle görüşmesinden sonra kapıdan çıkıp İYİ Partililerin odasına gittiğini kaydederek, o anlara ait fotoğrafı paylaşmıştı. HDP’li Erol Katırcıoğlu da Akşener’in bu sözlerini ‘altılı masa’dan kopuş olarak değerlendirmişti.

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’yi ziyaretleri nedeniyle AKP’yi ‘eleştiren’ bazı muhalefet temsilcilerine çıkışmıştı: “Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP’yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP’yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil.”