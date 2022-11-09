Amasra’daki madende patlama günü: 85 kez ikaz, beş kez alarm seviyesi görülmüş

Amasra’daki maden faciasına ilişkin polislerce hazırlanan tutanağa göre metan gazı seviyesi, patlama günü olan 14 Ekim’de 85 kez ikaz seviyesinin üstüne çıktı ve beş kez de alarm seviyesini aştı.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim’de Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında patlama medyada gelmiş ve 42 madenci hayatını kaybetmişti. Maden patlaması hakkında ortaya çıkan Sayıştay raporlarında ihmaller vurgulanmıştı.

Patlamanın ardından madenin gaz ölçüm merkezinde polis memurlarının incelemesi sonucu oluşturulan tutanak da soruşturma dosyasına girdi.

19 Ekim’de bir komiser yardımcısı ve iki polis memuru, patlamanın olduğu -320 kottaki gaz seviyelerine ilişkin rapor hazırladı.

85 ikaz, beş alarm

Anka’dan Tamer Arda Erşin ve Gökhan Demirtaş’ın ulaştığı tutanağa göre patlama günü metan gazı seviyesi 85 kez yüzde 1’in üzerine çıkarak, ikaz seviyesine geldi.

Elektriklerin de kesildiği seviye yüzde 1,5’eyse o gün beş kez çıktı. Patlama günü metan gazı seviyesi ikaz seviyesi yüzde 1’in üzerine ilk kez saat 02:25-02:35 aralığında çıktı. Seviye yüzde 1,08’i gördü. Metan gazı seviyesi saat 11:04-11:34 aralığında ikaz seviyesinin üst sınırını zorlayarak, sırasıyla yüzde 1,02-1,24- 1,45 ve en son da yüzde 1,49’a ulaştı.

Metan gazı seviyesi patlamanın yaşandığı saat 18:09’a doğru yeniden yükselmeye başladı. Saat 12:26- 17:56 aralığında yüzde 1 olan ikaz değerinin altındaki metan aniden artmaya başladı. Saat 17:59- 18:09 aralığında metan gazı seviyesi sırasıyla yüzde 1,06- 1,22- 1,41- 1,55 ve 1,69 değerlerine ulaştı. Patlamanın ardından saat 18:10’dan sonraysa gaz sensörü metan gazı seviyesini ölçemediği için ‘0’ değerini gösterdi.

Karbonmonoksit gazı da ikaz seviyesindeymiş

Öte yandan madende patlama gününde sadece metan gazı seviyesinin alarm vermediği de ortaya çıktı. Karbonmonoksit gazı da patlama günü ikaz seviyesi olan 25 ppm seviyesini 47 kez, alarm seviyesi olan 50 ppm’i de 13 kez geçti. Patlamanın olduğu gün karbonmonoksit seviyesi saat 11:27- 11:31 aralığında alarm seviyesinin üstüne çıktı. Patlamaya yakın zaman diliminde ise karbonmonoksit seviyesi ikaz seviyesi olan 25 ppm’deydi. Ayrıca patlama günü havalandırma değeri de alarm verdi. 13 Ekim saat 23.43’ten patlamanın olduğu 14 Ekim günü saat 18:49 zaman aralığında havalandırma vantilatörü değeri 53 kez ikaz değerini ve 355 kez de alarm değerini gösterdiği öğrenildi.