ABD ara seçimleri: Mehmet Öz’ün rakibi Fetterman, kazandığını ilan etti

ABD ara seçimlerinde yarışan Pensilvanya senatör adayı Mehmet Öz’ün rakibi John Fetterman, seçimi kazandığını duyurdu.

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Ara seçimde 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun da 35 üyesi için oy verildi. Temsilciler Meclisi’nde ve Senato’da çoğunluğun hangi partide olacağı başkan için de belirleyici bir öneme sahip. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek.

Seçimde yarışan isimlerden biri de Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’dü. Öz, Cumhuriyetçilerin Pensilvanya senatör adayıydı.

Öz’ün rakibi John Fetterman, Twitter paylaşımında yarışı kazandığını duyurdu.

It's official. I will be the next U.S. Senator from Pennsylvania.



We bet on the people of Pennsylvania – and you didn’t let us down



And I won’t let you down. Thank you. — John Fetterman (@JohnFetterman) November 9, 2022

Mehmet Öz’dense henüz açıklama gelmedi.