Amasra’da hayatını kaybeden madenciler için açılan ‘şehitlik’ ihalesi DEVA Partiliye

BİLAL ÇELİK

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden patlamasında hayatını kaybeden 42 işçi için açılan ‘maden şehitliği’ ihalesini DEVA Partisi’nin il kurucularından olan ve Merkez ilçe başkanlığı görevini yürüten Türkan Aydın, tek başına girerek aldı. İhale, tartışmalı ‘pazarlık’ usulüyle yapıldı.

Fotoğraf: DEVA Partisi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada 42 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyardığı ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) hazırladığı rapordaki bulguların ‘bireysel hatalara işaret ettiğini’ belirtmişti.

Patlamanın ardından Bartın İl Özel İdaresi, ‘pazarlık’ usulüyle ‘Maden Şehitleri Mezarlık Yapım İşi’ ihalesi açtı.

Bu tür ihaleler, Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘b’ bendindeki, ‘doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından önemli olan, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından aciliyet gerektiren’ durumlar gerekçe gösterilerek yapılıyor.

‘Pazarlık’ usulunun kullanıldığı ve sadece bir kişinin girdiği bu ihaleyi DEVA Partisi Bartın Merkez İlçe Başkanı Türkan Aydın kazandı. Aydın, bu işten 774 bin 774 lira kazanacak.