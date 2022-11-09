Eğitimciler gözaltına alınmıştı: AYM’den üç sendikayı dinleme kararı

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmeyi erteleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), üç sendikayı dinlemeye karar verdi.

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CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davayı esastan görüşecek olan AYM önünde toplanan öğretmenlere polis müdahale etmişti. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım’la Eğitim-Sen Merkez Yürütmek Kurulu Üyeleri Simge Yardım ve Ahmet Karagöz, yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre görüşmeyi erteleyen AYM, Milli Eğitim Bakanlığı’yla en yüksek üyeye sahip üç sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.

Yüksek mahkeme, bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

Öğretmenlik meslek kanunu

Kanuna göre, öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Öğretmenler, bu tarz unvanların öğretmenler arasında ayrımcılığa yol açacağı ve öğretmenleri bakanlığa bağımlı hale getireceğinden kanuna karşı.