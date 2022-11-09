AYM önünde toplanan öğretmenlere polis müdahalesi: Gözaltılar var

CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davayı esastan görüşecek olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde toplanan öğretmenlere polis müdahale etti.

Fotoğraf: Twitter

Eğitim sendikaları ve öğretmenler, bugün AYM’nin önünde toplandı.

Polis, öğretmenlere müdahale etti. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım’la Eğitim-Sen Merkez Yürütmek Kurulu Üyeleri Simge Yardım ve Ahmet Karagöz gözaltına alındı. Gözaltına alınanların toplam sayısı bilinmiyor.

Eğitim-İş, polisin alanda bulunanları ters kelepçeyle yerde sürükleyerek gözaltına aldığını açıkladı.

Genel Başkanımız @kademozbay_ , Genel Mali Sekreterimiz @_huseyinselcuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreterimiz @OrhanYILDIRIM__ polis tarafından ters kelepçe ve yerde sürüklenerek gözaltına alınmıştır. #mesleknoebetindeyiz pic.twitter.com/afIqoP6Aqi — Eğitim-İş (@egitimis) November 9, 2022

Öğretmenler, arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ediyor.

Öğretmenlik meslek kanunu

Kanuna göre, öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Öğretmenler, bu tarz unvanların öğretmenler arasında ayrımcılığa yol açacağı ve öğretmenleri bakanlığa bağımlı hale getireceğinden kanuna karşı.