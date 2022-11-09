Erdoğan’ın ‘had bildirdiği’ TÜSİAD başkanı yeni modelin gözden geçirilmesinde ısrarcı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini söyledi.

Turan, ülkenin geleceğine güven duyulmasının sadece ekonomik politikalarla elde edilemeyeceğini belirtti.

Fotoğraf: TÜSİAD

Ülkeler enflasyona karşı faiz artışlarıyla sıkılaşmaya giderken, Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’ doğrultusunda tam tersini yapıyor. Geçen sene eylülde faiz indirmeye başlayan Türkiye’de enflasyon ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı rekor kırmış durumda. Uzmanlar, muhalefet partileri ve iş dünyasından gelen eleştirilerse dikkate alınmıyor.

Yeni modeldeki hiçbir hedefi tutmayan Erdoğan’sa, haziranda iktidarın politikalarını eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a ”Sen çıraksın. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz” diye seslenmişti.

Ancak iktidarın tepkilerine karşın iş dünyası eleştirilerini dile getirmekte ısrarcı.

TÜSİAD Başkanı Turan, iki hafta önceki konuşmasında 2013’ten bu yana ekonominin kötü gittiğini belirterek ”Hedeflere ulaşılmadığında politikalar gözden geçirilmedi” demişti.

Bugün 14’üncü Rekabet Kongresi’nde konuşan Turan, düşük faiz politikasının amaçlarının tekrar ele alınması gerektiğini belirtti. Turan “Bankacılarla birlikte iş dünyası da krediye erişemediğini söylüyor. Yatırım için düşük faiz yeterli değil, finansmana erişim de önemli” dedi.

‘Güven sadece ekonomi politikalarıyla elde edilemez’

Ekonomideki öngörü ufkunun uzaması ve ülkenin geleceğine güven duyulmasının sadece ekonomik politikalarla elde edilemeyeceğini belirten Turan şunları söyledi: “İş, bireysel ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında güvenilir ve kapsayıcı kuralları hayata geçirmeden hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, denetleyici ve düzenleyici kurumların özerkliği gibi alanlarda ilerleme sağlamadan ekonomiyi yeşil ve dijital dönüşüme hazırlayarak adımları rahatlıkla atabilecek bir zemin oluşmayacaktır.”