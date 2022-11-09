AKP’li Cevheri geri adım atmadı: HDP legal bir parti, gitmek değil gitmemek abes

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP’nin HDP’ye ziyaretinin ‘doğru bir davranış olduğunu’ yineleyerek, “Düşüncelerimin kesinlikle arkasındayım. HDP’ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Legal bir parti. Onların da desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Fotoğraf: ANKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekimde ‘başörtüsüne yasal güvence’ için kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” diye seslenmişti.

AKP teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve değişiklik hedeflerini anlatmıştı.

Görüşmenin ardından uzun süredir “PKK eşittir HDP” gibi söylemler kullanan AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Bahçeli’nin ne tepki vereceği merak konusu olmuştu. Günler süren sessizlik sonrası Bahçeli, AKP’nin TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etmesinin ‘son derece doğal ve doğru’ olduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se “Görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Demek ki neymiş? İki taraf için de, ilkeler, değerler, hikaye, at pazarlığı şahaneymiş” demişti.

HDP’li Saruhan Oluç, Akşener’e şu tepkiyi göstermişti: “Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki heyet bizim kapıdan çıkıp, koridoru yürüyüp İYİ Partiye gidip, kendilerinin söylemiyle ‘masa kurup’ görüştüler… Lahana ve perhiz turşusu misali…”

Cevheri açıklamasının arkasında

AKP’Lİ Cevheri, 4 Kasım’da Şanlıurfa’daki yerel bir kanalda AKP’nin HDP ziyaretine ilişkin “Gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Legal bir parti. Onların da desteğine ihtiyacımız var” diye konuşmuştu.

ANKA’nın Meclis’te konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen AKP’li vekil şunları dedi: “4 Kasım’da Şanlıurfa’da bir yerel televizyonda Şanlıurfa’nın gündeminin değerlendirirken son bir soru olarak AK Parti Grubunun HDP’yi ziyaret etmesi bize sorulunca biz de TBMM çatısı altında faaliyet gösteren, Siyasi Partiler Yasası’na göre kurulmuş bir parti olduğunu, partimizin de anayasa çalışmaları doğrultusunda HDP’yi ziyaret etmesinin gayet doğal olduğunu ifade ettik. Çünkü bir anayasa yapılırken toplumun tüm kesimlerinin desteğinin alınması önemlidir. Toplumsal uzlaşı esastır. HDP’ye Gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Legal bir parti. Onların da desteğine ihtiyacımız var.“