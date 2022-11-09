Bakan yardımcısından itiraf: Havalandırmadaki eksiklik üç gün önce tespit edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, TBMM Amasra Komisyonu’nda, faciadan üç gün önce havalandırmayla ilgili eksiklik tespit edildiğini söyleyerek “Bunun, durdurmayı gerektirecek düzeyde olmadığına ilişkin de bir öngörümüz var” dedi.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim’de Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında patlama medyada gelmiş ve 42 madenci hayatını kaybetmişti. Maden patlaması hakkında ortaya çıkan Sayıştay raporlarında ihmaller vurgulanmıştı.

Faciaya ilişkin TBMM’de kurulan Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları konuştu.

ANKA’nın haberine göre Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, kameraların dışarı çıkartılmasından sonra şunları söyledi: “Şu anda önümüzde havalandırmayla alakalı eksikliğin, tali havalandırma ünitelerinden birisini bağlantısının olmadığı ve yetersiz olduğuyla alakalı yönelik tespit var. Bizde de var. Üç gün önce denetimimizde bu eksiklik var. Bunun, durdurmayı gerektirecek düzeyde olmadığına ilişkin de bir öngörümüz var. Havalandırma dediğimiz şey, içerinin havasının temizlenmesiyle alakalı olarak, aşama aşama işçileri uyaran, en son aşamada da çalışanların nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler var… Seviye 2 seviyesinin üzerine geldiğinde ocağı terk etmeyle alakalı bir yönetmeliğimiz var. Bunun uygulanmadığını ifade edemeyiz.

İhmali veya kusuru olan personel ile alakalı olarak savcılık suç duyurusunda bulunuyor. Bakanlığımız soruşturma, ön inceleme yapıyor, bu ön incelemenin sonucunda soruşturma açılıyor. Şu ana kadar bize savcılıktan hiç intikal olmadığı için.”