Rusya, Herson’daki askeri hattını geri çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri’nin sol yakasına çekileceğini açıkladı.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgal Ukrayna’nın işgal edilen bölgelere ilerlemesiyle devam ediyor.

Rusya, Ukrayna’nın Herson bölgesinin yanı sıra Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerini 30 Eylül’de ilhak etmişti.

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, son duruma dair gelişmeleri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki askeri yetkililere aktardı.

Ukrayna’daki Rusya birliklerinin muharebe kabiliyetinin ‘son dönemde arttığını’ iddia eden Surovikin, “Seferber edilen vatandaşlar ve gönüllüler sayesinde, askeri birliklerin muharebe ve sayısal gücü artırıldı ve ek rezervler oluşturuldu” dedi.

Herson bölgesinde, Dnipro Nehri’nin sağ yakasından 115 bin kişinin tahliye edildiğin söyleyen Surovikin, bölgedeki sivillere ve sivil yapılara gerekli desteğin verilemediğini söyleyerek şunları dedi: “Ukrayna birlikleri Kakhova barajına yönelik topçu atışlarına devam ediyor ve bu durum bölgede sel baskını nedeniyle önemli kayıplara yol açabilir. Savunma hattının Dnipro Nehri’nin sol yakasına çekilmesini öneriyorum.”

Şoygu, söz konusu teklifi kabul ederek birliklerin Dnipro Nehri’nin sağ yakasından sol yakasına çekilmesi talimatı verdi.