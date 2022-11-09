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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’nın Ukrayna’da Herson’a atadığı ‘vali yardımcısı’ öldü

Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın Herson bölgesine atadığı ‘vali yardımcısı’ Kiril Stremousov trafik kazasında öldü.

Fotoğraf: Reuters

Herson bölgesinin ‘valisi’ Vladimir Saldo, sosyal medya açıklamasında haberi duyurdu.


Rusya ve Ukrayna orduları arasında Herson bölgesindeki çatışmalar son iki ayda şiddetlenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Kasım’da, Herson bölgesindeki sivillerin ‘tehlikeli alanlardan tahliye edilmesi gerektiğini’ söylemişti.

Rusya, Ukrayna’nın Herson bölgesinin yanı sıra Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerini 30 Eylül’de ilhak etmişti.

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