Rusya’nın Ukrayna’da Herson’a atadığı ‘vali yardımcısı’ öldü

Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın Herson bölgesine atadığı ‘vali yardımcısı’ Kiril Stremousov trafik kazasında öldü.
Herson bölgesinin ‘valisi’ Vladimir Saldo, sosyal medya açıklamasında haberi duyurdu.
Rusya ve Ukrayna orduları arasında Herson bölgesindeki çatışmalar son iki ayda şiddetlenmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Kasım’da, Herson bölgesindeki sivillerin ‘tehlikeli alanlardan tahliye edilmesi gerektiğini’ söylemişti.
Rusya, Ukrayna’nın Herson bölgesinin yanı sıra Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerini 30 Eylül’de ilhak etmişti.