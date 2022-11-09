‘Namaz molası’ Britanya basınında: Laiklik tartışmaları yeniden alevlendi

The Guardian gazetesi, şehirlerarası otobüs firması Öz Erciş’in, yolculuk esnasında ‘namaz molası’ isteyen yolcunun talebini reddetmesinin ‘Türkiye’de laiklik tartışmalarının yeniden alevlendiğini’ yazdı.

Öz Erciş, yolculuk esnasında ‘namaz molası’ isteyen yolcunun talebini ‘diğer yolcuların hakkına gireceği’ gerekçesiyle reddedince sosyal medyada hedef alınmıştı. Bunun üzerine firma ‘anayasa’ ve ‘laikliği’ vurgulayan bir açıklama yayımlamıştı.

The Guardian haberinde, “Otobüs şoförünün bir yolcunun namaz kılabilmesi için durma konusundaki isteksizliği, çoğunluğu Müslüman olan ülkede laiklik konusunda yeni bir tartışmanın ateşlenmesine neden oldu” diye yazdı.

‘Bir yolcunun Twitter’dan şikayette bulunduğunu, karşılığında seyahat şirketinden ‘tartışmalı’ bir yanıt aldığını’ yazan gazete, Öz Erciş firmasının yaptığı açıklamaya da yer verdi. Firmanın ‘Türkiye’nin anayasasında tanımlanan hakların hiçbiri cumhuriyetin demokratik ve laik anlayışını ihlal etmek için kullanılamaz’ dediğini yazdı.

Erozyona uğrayan laikliğin son örneği

“Tartışma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döneminde bu ilkenin (laiklik) erozyona uğramasına rağmen, çoğunluğu Müslüman ancak laik bir geleneğe sahip bir ülkede uzun süredir devam eden tartışmanın son örneği” yazan The Guardian, Öz Erciş’in avukatı Tuncay Keserci’nin “Şirket kendisini laiklik tartışmasının merkezinde buluyor. Hedef olarak seçiliyoruz. Ama biz her inanca saygılıyız” ifadelerine yer verdi.