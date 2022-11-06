‘Namaz molası vermedi’ diye hedef alınan otobüs firması, anayasayı hatırlattı

Şehirlerarası otobüs firması Öz Erciş, yolculuk esnasında ‘namaz molası’ isteyen yolcunun talebini ‘diğer yolcuların hakkına gireceği’ gerekçesiyle reddedince sosyal medyada hedef alınmıştı. Firma ‘anayasa’ ve ‘laikliği’ vurgulayan bir açıklama yayımladı.

Abdullah Gündüz isimli bir yolcu Twitter’dan, Öz Erciş otobüs firmasında seyahat ederken öğle ve akşam namazları için üç dakika mola verilmesini istediğini ama talebinin reddedildiğini yazmıştı.

Paylaşımın ardından çok sayıda kişi firmaya tepki gösterirken, birçok kişi de firmayı haklı buldu.

Firmanın açıklamasında ‘laiklik’ ve ‘anayasa’ vurgulanırken, ibadet etmeyen yolcuların anayasal haklarının görmezden gelinemeyeceği aktarıldı.

Firmanın avukatı Tuncay Keserci’nin Twitter’dan paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergahlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14. Maddesine göre anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

Anayasanın 23. Maddesi ‘yerleşme ve seyahat hürriyeti’ni ve 24. Maddesi ‘din ve vicdan hürriyeti’ni güvence altına almıştır. Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir.

Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”