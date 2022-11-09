TİM başkanı: Kurun enflasyon oranında artması gerekiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, kurun enflasyon oranında artması gerektiğini belirterek, ihtiyaçların ötelenmesinden dolayı satışların düştüğünü söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’ işçi, işveren bütün kesimler tarafından eleştiriliyor. Aralık 2021’de uygulanmaya başlanan modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor.

Ancak göstergeler aksi yönde.

Türkiye ihracat İklimi Endeksi, ekimde 47,9 seviyesine geriledi. Endeks, 19 ay boyunca eşik değer olan 50’nin üzerinde kaldıktan sonra ilk kez ağustosta 48,8’e gerilemiş, eylülde de aynı değerde sabit kalmıştı.

Türkiye’nin ihracat performansı ve ilgili düzenlemeler üzerinden finansmana erişim hakkında konuşan TİM Başkanı Gültepe, şunları söyledi: ”Son 18 ayda iki ay hariç rekorlar kırılan bir ihracat serisi var. İhracat tarafında çift rakamlı artışları açıkladık. Fakat son aylarda artış hızında bir yavaşlama var. Bunda dünyadaki büyüme görünümünün de etkisi söz konusu. Almanya Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının başında geliyor. Dolayısıyla Avrupa’nın görünümü Türkiye ihracatı üzerinde etkili oluyor. Girdi maliyetlerinin yüzde 50’sinin dolar satışlarının yüzde 50-60’ının avro olduğu yerde paritedeki makas bizi etkiliyor. Bizim ihracatımızda paritenin etkisi 12 milyar dolara yakın. Bu durum bizim rekabetçiliğimizi düşürüyor.”

‘Kurun enflasyon oranında artması lazım’

Türkiye son iki-üç yılda üretim ve ihracat alanında iyi bir mesafe kaydetti. Rekabetçiliğimizi koruyabilmemiz için girdi maliyetlerini kontrol altına almak gerekiyor.

Enflasyon dikkate alındığında kurun bu seviyelerde olmaması gerekiyor. Kurun enflasyon oranında artması gerekiyor. Kurun üreticilere destek çıkması gerekiyor.

Aylık enflasyon yüzde 2 ise kurun da o seviyede artması gerekiyor. Hazır giyim sektöründen biri olarak şunu söyleyeyim, Türkiye’de birçok yatırım yapıldı. Çarkların dönmesi lazım, dünyaya satış yapmamız gerekiyor.”